$79.50+0.1487.10+0.37

Ученые предупредили о смертельной опасности мексиканских мумий

Мексиканские ученые назвали передвижную выставку мумий из штата Гуанахуато потенциально опасной для посетителей. Как сообщает Associated Press (AP), найденная на останках плесень может стать причиной заражения людей.

Ученые предупредили о смертельной опасности мексиканских мумий
© Lenta.ru

Национальный институт антропологии и истории Мексики заявил, что найденные на мумиях грибковые колонии вызывают озабоченность. Специалисты усомнились, что кураторы выставки принимают достаточные меры для правильного хранения и демонстрации мумий. Институт принял решение предупредить публику о потенциальной опасности после недавней выставки в Мехико, в ходе которой шесть мумий из Гуанахуато экспонировались в стеклянных кейсах. Этого, по мнению экспертов, недостаточно для защиты от инфекции.

Смертельный исход при заражении грибками после контакта с мумией — это не самое частое явление, однако такие случаи известны. Так, например, по Польше в 1970-м году, умерли в течение недели. Вероятной причиной их гибели считается грибковая инфекция.

Мумии Гуанахуато не могут считаться мумиями в традиционном смысле этого слова: их никто не бальзамировал. Ученые считают, что погребенные в XIX-XX веках тела мумифицировались сами собой. Скорее всего, в подземной крипте, где их похоронили, был достаточно сухой воздух, либо причиной послужил какой-то другой природный фактор. У некоторых тел по-прежнему есть волосы, кожа и даже остатки одежды.

Причиной появления этих мумифицированных тел считают высокую стоимость похорон в Мексике в XIX-XX веках. Родственники оставляли тела умерших близких в пещерах, и по прошествии времени трупы часто обнаруживали в мумифицированном виде.

Ранее сообщалось о мексиканце, который жил с древней мумией и везде носил ее за собой. Мужчину арестовали после обнаружения похищенного им артефакта в курьерской сумке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий