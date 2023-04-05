Ученые предупредили о смертельной опасности мексиканских мумий
Мексиканские ученые назвали передвижную выставку мумий из штата Гуанахуато потенциально опасной для посетителей. Как сообщает Associated Press (AP), найденная на останках плесень может стать причиной заражения людей.
Национальный институт антропологии и истории Мексики заявил, что найденные на мумиях грибковые колонии вызывают озабоченность. Специалисты усомнились, что кураторы выставки принимают достаточные меры для правильного хранения и демонстрации мумий. Институт принял решение предупредить публику о потенциальной опасности после недавней выставки в Мехико, в ходе которой шесть мумий из Гуанахуато экспонировались в стеклянных кейсах. Этого, по мнению экспертов, недостаточно для защиты от инфекции.
Смертельный исход при заражении грибками после контакта с мумией — это не самое частое явление, однако такие случаи известны. Так, например, по Польше в 1970-м году, умерли в течение недели. Вероятной причиной их гибели считается грибковая инфекция.
Мумии Гуанахуато не могут считаться мумиями в традиционном смысле этого слова: их никто не бальзамировал. Ученые считают, что погребенные в XIX-XX веках тела мумифицировались сами собой. Скорее всего, в подземной крипте, где их похоронили, был достаточно сухой воздух, либо причиной послужил какой-то другой природный фактор. У некоторых тел по-прежнему есть волосы, кожа и даже остатки одежды.
Причиной появления этих мумифицированных тел считают высокую стоимость похорон в Мексике в XIX-XX веках. Родственники оставляли тела умерших близких в пещерах, и по прошествии времени трупы часто обнаруживали в мумифицированном виде.
Ранее сообщалось о мексиканце, который жил с древней мумией и везде носил ее за собой. Мужчину арестовали после обнаружения похищенного им артефакта в курьерской сумке.