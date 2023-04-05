Ученые предложили греть дома подземными водами

— Мы обнаружили, что с помощью этого можно хранить огромное количество энергии, и ее можно хранить в течение длительного периода времени. В результате потребность в энергии для отопления и охлаждения в экстремально жаркие или холодные периоды может быть удовлетворена без дополнительной нагрузки на сеть, что делает городскую энергетическую инфраструктуру более устойчивой, — рассказали ученые, чьи слова приводит Газета.ru.