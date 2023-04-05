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7 минут назад

Названы худшие Android-смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей

Газета.Ru

Техноблогеры с портала «Палач» составили рейтинг из восьми смартфонов стоимостью до 20 тыс. руб., которые не рекомендуются к покупке в 2023 году.

Названы худшие Android-смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей
Фото: gizchina.comgizchina.com

Список открывает Samsung Galaxy A03 Core, у которого, как отмечается, нет никаких преимуществ. Так, бюджетное устройство оснащено тусклым экраном, слабыми чипом, камерами и зарядкой. Из прочих недостатков отмечается наличие устаревшего разъема MicroUSB и отсутствие NFC-модуля. Единственное, чем может похвастаться смартфон — достойной автономностью.

Оказавшийся на втором месте Vivo Y02 обладает схожими характеристиками с несколькими отличиями, что также повлияло на попадание смартфона в «антирейтинг».

Тройку замыкает Wiko T3, получивший устаревший чип MediaTek Helio P35, HD-матрицу и медленную 10-ваттную зарядку. В этой модели также не предусмотрена возможность бесконтактной оплаты из-за отсутствия NFC-чипа. Среди преимуществ устройства — память 4/128 ГБ и основная камера на 48 Мп, однако это, как отмечает «Палач», не покрывает минусы.

В список смартфонов, которые не стоит рассматривать к покупке, также попали ZTE Blade A72, OnePlus Nord N20 SE, Oppo A55, Honor X8 5G и Samsung Galaxy M23.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что флагман Oppo Find X6 Pro возглавил рейтинг смартфонов от AnTuTu.

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