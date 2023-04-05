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20 минут назад

Новый планшет Samsung получит ускоренный чип Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Газета.Ru

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в Twitter часть характеристик флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Раскрыты характеристики флагманского планшета Samsung
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным инсайдера, новинка сохранит габариты предшественника, 14,6-дюймовый дисплей и тонкий корпус толщиной всего 5,5 мм. При этом вес устройства составит 737 граммов. За производительность в Galaxy Tab S9 Ultra будет отвечать флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, который отличается от базовой версии более высокой частотой. Вместе с тем планшет получит 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. Ice Universe также утверждает, что планшет оснастят аккумулятором емкостью 11200 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт.

По его словам, планшет получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68, хотя в более ранних утечках говорилось о более простой сертификации IP67. Дата презентации планшета и его стоимость пока остаются неизвестны.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что конфиденциальные данные разработок Samsung утекли через чат-бота ChatGPT.

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