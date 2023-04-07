$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

С помощью ChatGPT создали вредоносное ПО

Lenta.ruиещё 1

Энтузиаст научился создавать вредоносное ПО с помощью чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает издание TechSpot.

С помощью ChatGPT создали вредоносное ПО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам специалиста фирмы по безопасности Forcepoint Аарона Малгрю, он использовал популярный чат-бот для проектирования и запуска вредоносной программы. Для удаленного взлома данных инженеру удалось создать ПО, которое не смогли обнаружить антивирусные системы.

Малгрю отметил, что напрямую потребовать от чат-бота создать вредносное ПО невозможно — ChatGPT ответит, что это недопустимо по этическим соображениям. Однако если переформулировать запрос, то можно добиться такой цели. Поэтому специалист попросил у чат-бота сгенерировать небольшие фрагменты вредоносного кода, а затем собрал их вместе вручную.

Запустить готовый код также не получилось — ChatGPT снова ответил, что это невозможно. По словам энтуизиаста, он снова выполнил часть работы самостоятельно, а затем воспроизвел программу на компьютере. Инженер подчеркнул, что вредосноное ПО не было обнаружено ни одним антивирусом. Аарон Малгрю рассказал, что на создание программы с помощью чат-бота ушло несколько часов, тогда как обычным программистам потребовалось бы потратить на эту работу 5-10 недель.

Ранее блогер под ником Enderman рассказал, что ему удалось научить чат-бот ChatGPT создавать лицензионные ключи для активации Windows. Энтузиасту пришлось генерировать код по частям, пользуясь открытыми данными.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий