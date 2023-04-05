Геологи установили даты извержения вулканов, вызвавших малый ледниковый период

Ученым удалось установить даты извержений вулканов, вызвавших средневековый малый ледниковый период. Об этом сообщает ТАСС. В XIV-XIX века климат был несколько холоднее (на полградуса), чем в наши дни. Его наступление вызвало серию кризисов в средневековой Европе, в том числе Великий голод 1315—1317 годов. Это похолодание часто называют малым ледниковым периодом и считается, что он был вызван пятью мощными извержениями вулканов.

Клив Оппенгеймер и его коллеги выяснили дату этих извержений путем анализа пепла, сохранившегося во льдах Гренландии и Антарктики, а также сопоставлением этих данных с записями европейских и азиатских средневековых хронистов. Замечено, что наиболее темные лунные затмения происходят в годы извержения вулканов с большой массой выброшенного пепла, и потому сообщения о них можно считать косвенным признаком вулканической активности.

В итоге авторы проанализировали пробы льда, формировавшегося в промежутке между 1100 и 1300 годами на территории южного и северного заполярья, и примерно определили время, когда в них попали прослойки вулканического пепла. Эти промежутки времени исследователи сопоставили с тем, когда за эти два столетия над Европой и странами Восточной Азии происходили 64 полных лунных затмения.

Оказалось, что за это время средневековые монахи и летописцы стали свидетелями шести "кровавых лунных затмений", порожденных крупными извержениями вулканов. Одно из них - взрыв индонезийского острова Самалас в 1257 году - уже было известно историкам и геологам. Пять остальных катаклизмов, произошедших в 1108, 1171, 1182, 1229, 1276 и 1286 годах, не были ранее известны и не упоминались в западных или восточных хрониках.