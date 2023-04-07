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8 минут назад

Из-за бага Google Pay начал отправлять пользователям деньги

Ferra.ruиещё 2

Пользователи Google Pay сообщают о неожиданном пополнении своих счетов деньгами, причем некоторые получили до $1000. Деньги были внесены в рамках специальной программы, которая предлагает пользователям возврат денежных средств за различные акции. Но что-то пошло не так.

Из-за бага Google Pay начал отправлять пользователям деньги
Фото: UnsplashUnsplash

Многие пользователи получили выплаты с сообщением "dogfooding the Google Pay Remittance experience", что на техническом языке означает бета-тестирование программного обеспечения, передает Ars Technica. Это сообщение должно было предназначаться только для внутренних сотрудников Google и партнеров по тестированию.

После этого Google разослал пользователям электронное письмо, в котором объяснил, что в результате ошибки на их счет в Google Pay были зачислены непредусмотренные денежные средства, и что проблема была решена. Пользователи, потратившие или переведшие деньги, могут оставить их себе.

Наука и техника,Google,
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