$79.50+0.1487.10+0.37
35 минут назад

В ЕС представят документ о развертывании "киберкупола" за €1 млрд

ТАСС

Евросоюз готовит развертывание специального "киберкупола" для защиты от угроз в информационном пространстве. Об этом в среду заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI.

Евросоюз готовит развертывание "киберкупола"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Такого не было нигде в мире, мы первые, кто сделал это на континентальном уровне, - сообщил он. - Нам надо защищаться. <...> Речь идет об архитектуре, которая основывается на операционных центрах по кибербезопасности, представляющих собой суперкомпьютеры, оснащенные специальными алгоритмами искусственного интеллекта".

По словам Бретона, "киберкупол" будет подключен к сетям в некоторых странах, что поможет "обнаружить сигналы, которые укажут на подготовку кибератаки в каком-либо секторе".

Как отметил еврокомиссар, стоимость этой системы составляет €1 млрд.

Европейский "Акт о кибербезопасности", предусматривающий развертывание "киберкупола", будет представлен Еврокомиссией 18 апреля.

Наука и техника,Тьерри Бретон,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий