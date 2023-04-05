Евросоюз готовит развертывание "киберкупола"

Евросоюз готовит развертывание специального "киберкупола" для защиты от угроз в информационном пространстве. Об этом в среду заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI.
"Такого не было нигде в мире, мы первые, кто сделал это на континентальном уровне, - сообщил он. - Нам надо защищаться. <...> Речь идет об архитектуре, которая основывается на операционных центрах по кибербезопасности, представляющих собой суперкомпьютеры, оснащенные специальными алгоритмами искусственного интеллекта".
По словам Бретона, "киберкупол" будет подключен к сетям в некоторых странах, что поможет "обнаружить сигналы, которые укажут на подготовку кибератаки в каком-либо секторе".
Как отметил еврокомиссар, стоимость этой системы составляет €1 млрд.
Европейский "Акт о кибербезопасности", предусматривающий развертывание "киберкупола", будет представлен Еврокомиссией 18 апреля.