Евросоюз готовит развертывание "киберкупола"

"Такого не было нигде в мире, мы первые, кто сделал это на континентальном уровне, - сообщил он. - Нам надо защищаться. <...> Речь идет об архитектуре, которая основывается на операционных центрах по кибербезопасности, представляющих собой суперкомпьютеры, оснащенные специальными алгоритмами искусственного интеллекта".