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12 минут назад

В России разработали «тканевой пистолет» для сшивания ран в полевых условиях

Никита Бородкин

Ученые университета МИСИС разработали «тканевой пистолет», который сшивает раны биополимерами. Как сообщает РИА Новости, он предназначен для работы в военно-полевых условиях и в зоне ЧС — с помощью устройства можно останавливать кровотечения и запускать регенеративные процессы при ранениях легкой и средней степени тяжести.

В России разработали «пистолет» для сшивания ран в полевых условиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Устройство создали в Научно-образовательном центре Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС. Барьерный эффект на поврежденной коже создается за счет параллельной двухкомпонентной высокоточной подачи обезболивающих, кровоостанавливающих, антибактериальных и других веществ в область ранения, а также биоактивного материала. При сшивке он создает пленку на ране, которая защищает от попадания бактерий и создает благоприятные условия для ее ускоренного заживления.

Как отметил автор разработки Тимур Айдемир, устройство полностью автономно и работает на аккумуляторах, которые можно зарядить с помощью USB-порта. Перед работой два стандартных шприца наполняются биополимерами, а третий со сшивающим агентом заправляет «пистолет» через специальный порт. При нажатии на кнопку ультразвуковая система одномоментно собирает все компоненты в области печати, формируя биополимер.

Корпус и детали были созданы с помощью 3D-принтера, а себестоимость образца составляет 40 тысяч рублей. При запуске в промышленное производство «тканевой пистолет» станет еще дешевле, однако при необходимости его можно создавать прямо в зоне боевых действий с помощью 3D-печати.

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