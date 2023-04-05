В России разработали «пистолет» для сшивания ран в полевых условиях

Ученые университета МИСИС разработали «тканевой пистолет», который сшивает раны биополимерами. Как сообщает РИА Новости, он предназначен для работы в военно-полевых условиях и в зоне ЧС — с помощью устройства можно останавливать кровотечения и запускать регенеративные процессы при ранениях легкой и средней степени тяжести.

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Устройство создали в Научно-образовательном центре Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС. Барьерный эффект на поврежденной коже создается за счет параллельной двухкомпонентной высокоточной подачи обезболивающих, кровоостанавливающих, антибактериальных и других веществ в область ранения, а также биоактивного материала. При сшивке он создает пленку на ране, которая защищает от попадания бактерий и создает благоприятные условия для ее ускоренного заживления.

Как отметил автор разработки Тимур Айдемир, устройство полностью автономно и работает на аккумуляторах, которые можно зарядить с помощью USB-порта. Перед работой два стандартных шприца наполняются биополимерами, а третий со сшивающим агентом заправляет «пистолет» через специальный порт. При нажатии на кнопку ультразвуковая система одномоментно собирает все компоненты в области печати, формируя биополимер.