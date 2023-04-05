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"Ъ": российская компания Yadro разработает собственную мобильную ОС на базе Android

Компания Yadro приступила к разработке новой отечественной операционной системы (ОС) для потребительских мобильных устройств Kvadra. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на вакансии, которые Yadro опубликовала на сайте hh.ru.

Российская компания разработает собственную мобильную ОС на базе Android
© Газета.Ru

Отмечается, что компания ищет ведущих программистов, инженеров-программистов, а также менеджера по развитию мобильной экосистемы. Им, согласно описанию вакансий, предстоит заняться разработкой мобильной ОС для неких мобильных устройств Kvadra.

Kvadra является брендом, под которым компания Yadro до сих пор выпускала лишь ПК в форматах моноблоков и классических системных блоков. Однако на сайте бренда указано, что скоро будет представлен 11-дюймовый планшетный ПК.

Как пишет «Ъ», вероятнее всего будущим планшетом является устройство Yadro Kvadra T40, которое еще в октябре 2022 года появилось в листинге бенчмарка Geekbench. Тогда же стало известно, что протестированный образец работает на безымянном 8-ядерном процессоре под управление Android 12.

«Ъ» пишет, что новая ОС от Yadro будет аналогом Android. Однако в издании сомневаются, что в российскую ОС будут интегрированы магазин приложений Google Play и другие сервисы Google.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что бенчмарк AnTuTu определил самые лучшие по цене и мощности смартфоны в марте.

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