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27 минут назад

Компания SpaceX запустила ракету-носитель с аппаратом для мониторинга качества воздуха

ТАССиещё 1

Компания SpaceX в пятницу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником IS-40e, на котором установлен аппарат TEMPO, призванный отслеживать качество воздуха. Трансляция ведется на сайте компании.

SpaceX запустила ракету с аппаратом для мониторинга качества воздуха
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 00:30 по местному времени (07:30 мск). Первая ступень Falcon 9 использовалась ранее при трех запусках. Ожидается, что вскоре после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании снижать стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Оснащенный спектрометром аппарат, чей запуск поддерживается Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), должен ежечасно отслеживать содержание в атмосфере озона, углекислого газа и других веществ. Это устройство позволит точнее отслеживать качество воздуха в Северной Америке.

Наука и техника,SpaceX,NASA,
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