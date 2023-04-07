SpaceX запустила ракету с аппаратом для мониторинга качества воздуха

Компания SpaceX в пятницу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником IS-40e, на котором установлен аппарат TEMPO, призванный отслеживать качество воздуха. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 00:30 по местному времени (07:30 мск). Первая ступень Falcon 9 использовалась ранее при трех запусках. Ожидается, что вскоре после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании снижать стоимость вывода аппаратов на орбиту.