Ученые нашли простое объяснение феномена волшебных кругов в Намибии

Межкультурная группа ученых и аборигенов из региона Западной пустыни Австралии бросила вызов существующим теориям появления сказочных кругов в Намибии.

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Речь идет о бесплодных участках земли, которые образуют узор. Исследователи из Намибии впервые описали их в 1970 году и вызвали волну споров по всему миру. Считалось, круги на земле могли возникнуть из-за растений, конкурирующих друг с другом за воду и питательные вещества. Однако аборигены внесли свои коррективы в эту версию, передает Planet Today.