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13 минут назад

Ученые нашли простое объяснение феномена волшебных кругов в Намибии

Слово и Дело

Межкультурная группа ученых и аборигенов из региона Западной пустыни Австралии бросила вызов существующим теориям появления сказочных кругов в Намибии.

Ученые нашли простое объяснение феномена волшебных кругов в Намибии
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Речь идет о бесплодных участках земли, которые образуют узор. Исследователи из Намибии впервые описали их в 1970 году и вызвали волну споров по всему миру. Считалось, круги на земле могли возникнуть из-за растений, конкурирующих друг с другом за воду и питательные вещества. Однако аборигены внесли свои коррективы в эту версию, передает Planet Today.

По словам местных жителей, голые участки земли являются жилищами термитов. Более того, жизнь этих насекомых вместе с кругами нашла отражение в творчестве аборигенов. Ученые выяснили, что они передавали знания о волшебных кругах из поколения в поколение. В итоге ученые действительно обнаружили следы подземных термитников, а кое-где даже живых насекомых.

Наука и техника,
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