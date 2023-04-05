Ученые нашли простое объяснение феномена волшебных кругов в Намибии

Межкультурная группа ученых и аборигенов из региона Западной пустыни Австралии бросила вызов существующим теориям появления сказочных кругов в Намибии.
Речь идет о бесплодных участках земли, которые образуют узор. Исследователи из Намибии впервые описали их в 1970 году и вызвали волну споров по всему миру. Считалось, круги на земле могли возникнуть из-за растений, конкурирующих друг с другом за воду и питательные вещества. Однако аборигены внесли свои коррективы в эту версию, передает Planet Today.
По словам местных жителей, голые участки земли являются жилищами термитов. Более того, жизнь этих насекомых вместе с кругами нашла отражение в творчестве аборигенов. Ученые выяснили, что они передавали знания о волшебных кругах из поколения в поколение. В итоге ученые действительно обнаружили следы подземных термитников, а кое-где даже живых насекомых.