Ученые рассказали о последствиях столкновения Рюгу с Землей

Ученые рассчитали, что произойдет, если астероид Рюгу столкнется с нашей планетой. Предсказание результата такого столкновения стало возможным благодаря анализу образцов, возвращенных на Землю космическим аппаратом Hayabusa2 Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
Представляя результаты расчетов на 8-й конференции по планетарной обороне в Вене, Австрия, в понедельник, 4 апреля, профессор кафедры наук о Солнечной системе ДЖАКСА Сатоси Танака подчеркнул важность проведения подобных оценок для усилий по планетарной обороне даже для таких астероидов, как Рюгу, которые в настоящее время не представляют опасности столкновения.
Аппарат "Хаябуса2", запущенный в декабре 2014 года, достиг Рюгу, астероида шириной около 900 метров, расположенного в 300 миллионов километров от Земли, в июне 2018 года, через 42 месяца. Помимо сбора образцов, которые были возвращены на Землю в 2020 году, Хаябуса2 также высадил на астероид несколько роверов и поразил астероид двумя снарядами.
Хаябуса2 успешно провел эксперимент, в котором два снаряда весом 1 килограмм были запущены со скоростью 2 километра в секунду в сторону астероида. В результате этого образовался кратер диаметром около 20 метров", - сказал Танака. "Сила сцепления породы должна была быть очень очень низкой. Плотность лишь немного выше, чем у воды, с очень высокой пористостью".
Исходя из этих фактов, Рюгу, который, по текущим оценкам, приблизится к Земле не ближе, чем на 100 000 километров, считается астероидом-обломком, имеющим низкую механическую прочность по сравнению с обычными горными породами. Это означает, что если астероид когда-нибудь направится к Земле, ученым придется очень постараться, чтобы он не распался на части, если они попытаются отклонить его от курса, используя что-то вроде ударной установки DART, которая в сентябре 2022 года поразила астероид-луну Дидим.
Если бы астероид Рюгу направлялся к Земле и вошел в атмосферу планеты под углом 45 градусов и со скоростью около 17 километров в секунду, то без вмешательства дивергенции астероид распался бы на куски на высоте от 40 до 35 км над поверхностью планеты.
Это привело бы к "воздушной вспышке", подобной той, что наблюдалась над Россией в феврале 2013 года, когда Челябинский метеор вспыхнул на высоте около 30 км над Землей. Результатом челябинского взрыва стала яркая вспышка света и взрыв в атмосфере, эквивалентный детонации 400-500 килотонн тротила. Это в 33 раза превышает энергию, высвобожденную американской атомной бомбой, разрушившей японский мирный город Хиросиму в конце Второй мировой войны.
В результате челябинского взрыва пострадало почти 1 500 человек, в основном из-за количества обломков и осколков стекла. Челябинский метеор диаметром всего 20 метров стал самым крупным объектом, вошедшим в атмосферу Земли из космоса с 1908 года, но все же он составляет лишь малую часть от размера Рюгу.
Танака отметил, что если Рюгу распадется на части в атмосфере над Землей, то в настоящее время мы не знаем достаточно о прочности астероида на разрыв, чтобы предсказать размер кусков, которые упадут на нашу планету.
"Прочность Рюгу на разрыв может быть более чем на два порядка выше, чем текущие оценки, что может повлиять на его воздействие на Землю", - заключил Танака. "Возвращаемый образец находится в процессе завершения первоначального анализа. Исследование внутренних трещин будет важно в будущем для более точной оценки воздействия астероидов, подобных Рюгу, на Землю".