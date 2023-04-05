Ученые рассказали о последствиях столкновения Рюгу с Землей

Ученые рассчитали, что произойдет, если астероид Рюгу столкнется с нашей планетой. Предсказание результата такого столкновения стало возможным благодаря анализу образцов, возвращенных на Землю космическим аппаратом Hayabusa2 Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

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Представляя результаты расчетов на 8-й конференции по планетарной обороне в Вене, Австрия, в понедельник, 4 апреля, профессор кафедры наук о Солнечной системе ДЖАКСА Сатоси Танака подчеркнул важность проведения подобных оценок для усилий по планетарной обороне даже для таких астероидов, как Рюгу, которые в настоящее время не представляют опасности столкновения.

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Аппарат "Хаябуса2", запущенный в декабре 2014 года, достиг Рюгу, астероида шириной около 900 метров, расположенного в 300 миллионов километров от Земли, в июне 2018 года, через 42 месяца. Помимо сбора образцов, которые были возвращены на Землю в 2020 году, Хаябуса2 также высадил на астероид несколько роверов и поразил астероид двумя снарядами.

Хаябуса2 успешно провел эксперимент, в котором два снаряда весом 1 килограмм были запущены со скоростью 2 километра в секунду в сторону астероида. В результате этого образовался кратер диаметром около 20 метров", - сказал Танака. "Сила сцепления породы должна была быть очень очень низкой. Плотность лишь немного выше, чем у воды, с очень высокой пористостью".

Исходя из этих фактов, Рюгу, который, по текущим оценкам, приблизится к Земле не ближе, чем на 100 000 километров, считается астероидом-обломком, имеющим низкую механическую прочность по сравнению с обычными горными породами. Это означает, что если астероид когда-нибудь направится к Земле, ученым придется очень постараться, чтобы он не распался на части, если они попытаются отклонить его от курса, используя что-то вроде ударной установки DART, которая в сентябре 2022 года поразила астероид-луну Дидим.

Если бы астероид Рюгу направлялся к Земле и вошел в атмосферу планеты под углом 45 градусов и со скоростью около 17 километров в секунду, то без вмешательства дивергенции астероид распался бы на куски на высоте от 40 до 35 км над поверхностью планеты.

Это привело бы к "воздушной вспышке", подобной той, что наблюдалась над Россией в феврале 2013 года, когда Челябинский метеор вспыхнул на высоте около 30 км над Землей. Результатом челябинского взрыва стала яркая вспышка света и взрыв в атмосфере, эквивалентный детонации 400-500 килотонн тротила. Это в 33 раза превышает энергию, высвобожденную американской атомной бомбой, разрушившей японский мирный город Хиросиму в конце Второй мировой войны.

В результате челябинского взрыва пострадало почти 1 500 человек, в основном из-за количества обломков и осколков стекла. Челябинский метеор диаметром всего 20 метров стал самым крупным объектом, вошедшим в атмосферу Земли из космоса с 1908 года, но все же он составляет лишь малую часть от размера Рюгу.

Танака отметил, что если Рюгу распадется на части в атмосфере над Землей, то в настоящее время мы не знаем достаточно о прочности астероида на разрыв, чтобы предсказать размер кусков, которые упадут на нашу планету.