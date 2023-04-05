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Gizmodo: новые спутники Starlink Маска начали падать на Землю

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Спустя месяц с тех пор, как SpaceX запустила 21 мини-версию своих спутников Starlink нового поколения, один из аппаратов «утратил способность цепляться за орбиту». Об этом сообщает Gizmodo.

Спутник Starlink, обозначенный как 30062, снова вошел в атмосферу Земли в понедельник, 3 апреля, в 4:50 по восточному времени у побережья Калифорнии, рассказал Джонатан Макдауэлл, астрофизик, который следит за интернет-спутниками SpaceX. Спутник, скорее всего, сгорел во время входа в атмосферу.

SpaceX запустила 21 спутник Starlink следующего поколения на борту ракеты Falcon 9 27 февраля. Компания называет их V2 Mini, поскольку эти устройства представляют собой миниатюрные версии полноразмерных спутников Starlink нового поколения. V2 Mini призваны помочь SpaceX увеличить пропускную способность своего спутникового интернета на фоне растущего спроса на Starlink.

Ракета Falcon 9, которую SpaceX использует сейчас, не предназначена для доставки спутников следующего поколения, что и побудило SpaceX создать миниатюрные версии.

В прошлом месяце портал Starlink Insider заметил, что недавно запущенная партия спутников начала «медленно падать». В ответ на слухи об этом глава SpaceX Илон Маск заявил, что спутники «испытывают некоторые проблемы» и часть из них будет выведена с орбиты, а часть продолжит тестирование.

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