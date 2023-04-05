Вирус клещевого энцефалита впервые распространился по Великобритании

Три случая вируса клещевого энцефалита выявили в Великобритании. Как сообщает Daily Mail, после исследований выяснилось, что возбудитель смертельного заболевания впервые широко распространился по стране.

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Как заявило Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), три случая заражения вирусом клещевого энцефалита обнаружены у пациентов в Йоркшире, Норфолке и на границе Хэмпшира и Дорсета. Дальнейшие тесты показали, что болезнь, которая до сих пор обычно встречалась лишь в некоторых частях Европы и Азии, теперь широко распространилась в Великобритании. Кроме того, эксперты считают маловероятным ее исчезновение с территории страны.

«Хотя риск для широкой публики очень низок, важно, чтобы люди принимали меры предосторожности, чтобы защитить себя от укусов клещей. Например, прикрывая лодыжки и ноги, применяя репелленты от насекомых и проверяя одежду и тело на наличие клещей, особенно при посещении участков с высокой травой, таких как леса, вересковые пустоши и парки», — отметила доктор Хелен Каллаби из UKHSA.

Считается, что зараженные клещи могли попасть в Великобританию с перелетными птицами. Ученые подозревали, что вирус попал в страну в 2019 году, однако полноценно подтвердить случаи не удалось из-за сложностей с тестированием.