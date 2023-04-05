Вирус клещевого энцефалита впервые распространился по Великобритании

Три случая вируса клещевого энцефалита выявили в Великобритании. Как сообщает Daily Mail, после исследований выяснилось, что возбудитель смертельного заболевания впервые широко распространился по стране.
Как заявило Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), три случая заражения вирусом клещевого энцефалита обнаружены у пациентов в Йоркшире, Норфолке и на границе Хэмпшира и Дорсета. Дальнейшие тесты показали, что болезнь, которая до сих пор обычно встречалась лишь в некоторых частях Европы и Азии, теперь широко распространилась в Великобритании. Кроме того, эксперты считают маловероятным ее исчезновение с территории страны.
«Хотя риск для широкой публики очень низок, важно, чтобы люди принимали меры предосторожности, чтобы защитить себя от укусов клещей. Например, прикрывая лодыжки и ноги, применяя репелленты от насекомых и проверяя одежду и тело на наличие клещей, особенно при посещении участков с высокой травой, таких как леса, вересковые пустоши и парки», — отметила доктор Хелен Каллаби из UKHSA.
Считается, что зараженные клещи могли попасть в Великобританию с перелетными птицами. Ученые подозревали, что вирус попал в страну в 2019 году, однако полноценно подтвердить случаи не удалось из-за сложностей с тестированием.
Вместе с тем ученые отмечают возможность вакцинации лиц, работающих на открытом воздухе в районах обнаружения вируса. Однако для широкой публики она не требуется.