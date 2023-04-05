В России выросло число продаж «умных» колонок

С января по март 2023 года в России было продано 900 тыс. «умных» колонок, что в два раза превосходит результат начала прошлого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные российских ритейлеров.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

Отмечается, что самыми популярными остаются колонки «Яндекс» – на их долю приходится 81% рынка. В топ-3 со значительным отставанием также вошли изделия компаний VK и Sber.

При этом, по данным некоторых ритейлеров, средний чек на покупку «умной» колонки в России за год не изменился и составил 8,2 тыс. руб. Чаще всего россияне отдают предпочтение недорогим моделям стоимостью до 7 тыс. руб.

Ритейлеры считают, что драйвером рынка колонок является общий рост популярности «умных» домов. К тому же в первом квартале года на продажах сильно отражаются праздничные дни, поскольку колонки с голосовыми помощниками являются популярными подарками.

Некоторые ритейлеры считают, что в 2023 году объем рынка «умных» колонок может вырасти на 40%.