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1 час назад

В России в начале 2023 года число продаж "умных" колонок выросло в два раза

Газета.Ru

С января по март 2023 года в России было продано 900 тыс. «умных» колонок, что в два раза превосходит результат начала прошлого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные российских ритейлеров.

В России выросло число продаж «умных» колонок
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

Отмечается, что самыми популярными остаются колонки «Яндекс» – на их долю приходится 81% рынка. В топ-3 со значительным отставанием также вошли изделия компаний VK и Sber.

При этом, по данным некоторых ритейлеров, средний чек на покупку «умной» колонки в России за год не изменился и составил 8,2 тыс. руб. Чаще всего россияне отдают предпочтение недорогим моделям стоимостью до 7 тыс. руб.

Ритейлеры считают, что драйвером рынка колонок является общий рост популярности «умных» домов. К тому же в первом квартале года на продажах сильно отражаются праздничные дни, поскольку колонки с голосовыми помощниками являются популярными подарками.

Некоторые ритейлеры считают, что в 2023 году объем рынка «умных» колонок может вырасти на 40%.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что «Яндекс» представил колонку «Станция Макс» с поддержкой протокола Zigbee для умного дома.

Наука и техника,Яндекс,Сбербанк России,
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