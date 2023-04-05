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27 минут назад

Первый тестовый запуск SpaceX Starship может состояться уже на следующей неделе

Никита Бородкин

Первый тестовый запуск полной ракетной системы SpaceX Starship может состояться уже на следующей неделе. Как сообщает Bloomberg, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США может утвердить старт уже 10 апреля, а резервными датами станут 11 и 12 апреля.

Первый тестовый запуск SpaceX Starship может состояться уже на следующей неделе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Информация есть в выпущенных агентством рекомендациях, которые содержат предупреждения для авиакомпаний и других заинтересованных сторон о ряде аспектов полетов. Вместе с тем официальной лицензии пока нет, из-за чего дата старта может быть перенесена.

Представители FAA заявили, что выпущенное уведомление не должно интерпретироваться как свидетельство выдачи лицензии — подведомственная управлению Организация воздушного движения, опубликовавшая материал, не имеет полномочий одобрять космические запуски.

«Управление примет окончательное решение только после того, как SpaceX выполнит все условия обеспечения безопасности и другие нормативные требования», — добавили там.

Вместе с тем источник издания, близкий к процедуре получения разрешения, сообщил, что запуск вряд ли состоится 10 апреля. Кроме того, неизвестно, состоится ли старт 11 или 12 апреля.

Напомним, что Starship — ракетная система нового поколения, которая разработана для доставки грузов и людей в глубокий космос. Предположительно, во время испытания его запустят на орбиту Земли.

Наука и техника,SpaceX,
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