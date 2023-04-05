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31 минуту назад

Российские астрономы измерили шестой по мощности гамма-всплеск в истории

Газета.Ru

Российские ученые и их иностранные коллеги опубликовали результаты изучения гамма-всплеска GRB 190530A. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

Российские астрономы измерили 6-й по мощности гамма-всплеск в истории
Фото: Газета.ruГазета.ru

Гамма-всплески — это одни из наиболее ярких (в гамма-диапазоне) и загадочных явлений во вселенных. Короткие всплески сопровождают слияния нейтронных звезд и черных дыр, длинные — при вспышках сверхновой. Анализируя эти всплески можно понять природу и характеристики породившего их явления. Кроме того, это самые далекие наблюдаемые объекты (за исключением реликтового излучения, которое не связано с конкретным объектом).

Всплеск GRB 190530A, шестой по мощности в истории наблюдений, был зафиксирован в мае 2019 года орбитальной обсерваторией FERMI. Она отличается широким полем зрения, что приводит к относительно большим ошибкам в определении координат. Для полноценного изучения всплеска в широком диапазоне было необходимо найти источник с оптической точностью, так как крупнейшие телескопы мира обладают маленьким полем зрения.

Эту задачу первым решил МАСТЕР МГУ – система небольших оптических телескопов, расположенных по всему миру. Кроме того, МАСТЕР измерил поляризацию. Далее по этим координатам навелись крупнейшие телескопы в различных диапазонах, чтобы подробно изучить вспышку.

В результате ученые получили спектры и поляризацию как излучения самой вспышки в рентгеновском диапазоне, так и послесвечения в оптическом. Последнюю задачу также решил МАСТЕР. Показано, что наиболее вероятным механизмом свечения в столь широком диапазоне является синхротронное излучение релятивистских частиц, выброшенных образующейся чёрной дырой в магнитном поле узкой струи – «джета».

Ученые считают, что это исследование вкупе с другими аналогичными позволит понять природу возникновения гамма-всплесков.

Наука и техника,МГУ,
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