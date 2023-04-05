SapceX отправит на Луну биткоинов на 1,5 млн долларов

SpaceX отправит на Луну криптоклад для любого человека, кто сможет его оттуда забрать. Как сообщает Gizmodo, в июне на ракете-носителе Falcon 9 на спутник доставят аппарат «MAPP», который попробует организовать сеть беспроводной связи Nokia на южном полюсе космического тела.

Вне зависимости от результатов, через две недели луноход отключат, поскольку абонентов для такой связи на Луне пока нет. Однако на его борту выгравирована надпись — код к крипто-кошельку с неизвестной суммой биткоинов. Он останется на спутнике до тех пор, пока не найдутся желающие его активировать.

Принадлежность кошелька и точная сумма средств на нем не указана. Таким образом, на поверхности Луны будет лежать настоящий общедоступный клад. Вместе с тем, путь до него потребует огромных значений, а сумма средств составит всего-лишь около 1,5 млн долларов в эквиваленте криптовалюты.