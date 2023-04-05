Популярные смартфоны Samsung признали устаревшими

Samsung расширила список смартфонов, которые остались без поддержки обновлениями. Об этом сообщает издание SamMobile.

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Журналисты портала обратили внимание, что со страницы сайта корпорации, посвященной программным обновлениям смартфонов, исчезли две продуктовые линейки. В первую очередь Samsung убрала смартфоны серии Galaxy S10, также фирма удалила информацию о телефоне Galaxy A50.

По словам специалистов, это означает, что производитель признает смартфоны устаревшими и прекращает их поддержку — популярные ранее девайсы больше не получат обновления Android. Авторы отметили, что вышедшие в начале 2019 года флагманы Galaxy S10e, S10 и S10+ получили по три обновления системы — Android 10, 11 и 12. Доступный Galaxy A50 получил два апдейта — Android 10 и 11.

При этом по какой-то причине выпущенный в то же время Galaxy S10 5G, который отличается поддержкой работы в сетях пятого поколения, будет и дальше получать обновления системы. В списке актуальных устройств также остался Galaxy S10 Lite, представленный в начале 2020 года.