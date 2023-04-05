$79.36+1.4186.72+2.10
41 минуту назад

Популярные смартфоны Samsung признали устаревшими

Lenta.ru

Samsung расширила список смартфонов, которые остались без поддержки обновлениями. Об этом сообщает издание SamMobile.

Популярные смартфоны Samsung признали устаревшими
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты портала обратили внимание, что со страницы сайта корпорации, посвященной программным обновлениям смартфонов, исчезли две продуктовые линейки. В первую очередь Samsung убрала смартфоны серии Galaxy S10, также фирма удалила информацию о телефоне Galaxy A50.

По словам специалистов, это означает, что производитель признает смартфоны устаревшими и прекращает их поддержку — популярные ранее девайсы больше не получат обновления Android. Авторы отметили, что вышедшие в начале 2019 года флагманы Galaxy S10e, S10 и S10+ получили по три обновления системы — Android 10, 11 и 12. Доступный Galaxy A50 получил два апдейта — Android 10 и 11.

При этом по какой-то причине выпущенный в то же время Galaxy S10 5G, который отличается поддержкой работы в сетях пятого поколения, будет и дальше получать обновления системы. В списке актуальных устройств также остался Galaxy S10 Lite, представленный в начале 2020 года.

Ранее стало известно, что Samsung лидировала на глобальном рынке смартфонов в феврале, обогнав Apple. По словам аналитиков Counterpoint Research, высокие продажи связаны с выпуском линейки смартфонов Galaxy S23.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий