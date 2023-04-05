ЦБ выпустил памятную монету в честь 60-летия полета Терешковой в космос

Банк России 5 апреля 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "60-летие первого полета в космос женщины-космонавта". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Монета входит в серию "Космос".

Фото: Банк России Банк России

Монета посвящена дате 16 июня 1963 года, когда с космодрома Байконур был запущен на околоземную орбиту космический корабль "Восток-6", который пилотировала Валентина Терешкова.

"Ее позывной - Чайка - знала тогда вся страна. Она провела в космосе почти трое суток и до сих пор является единственной женщиной, совершившей полет в космос в одиночку", - отмечает ЦБ.

На оборотной стороне монеты расположены выполненные рельефом изображение портрета В.В. Терешковой в скафандре и стилизованное изображение чайки на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений Земли, звездного неба и абстрактных линий, символизирующих полет в космосе. Имеются рельефные надписи: под портретом, подчеркнутая декоративной линией, - "16-19 июня 1963 г.", внизу слева по окружности - "60-летие первого полета в космос женщины-космонавта".

Монета выполнена из серебра 925 пробы, имеет диаметр 39 мм. Изготовлена качеством "пруф". Ее тираж - 3 тыс. штук.