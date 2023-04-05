Вертолет Ingenuity установил новый рекорд скорости на Марсе

Вертолет НАСА Ingenuity летает на Марс уже почти два года, и он продолжает бить рекорды.

Фото: AstroNews AstroNews

Во время последнего полета на Красной планете, который состоялся в воскресенье 2 апреля, Ingenuity летел быстрее и выше, чем когда-либо прежде.

Вертолет весом 1,8 килограмма развил максимальную скорость 23,3 км/ч и поднялся на максимальную высоту в 16 метров.

Маленький вертолет совершит еще четыре полета в течение следующих нескольких недель, справившись со своей основной миссией, целью которой было показать, что воздушная разведка с помощью энергии полета на Марсе возможна.

В данный момент вертолет Ingenuity продолжит свои полеты, выполняя свою миссию, в ходе которой он служит разведчиком для охотящегося за жизнью и собирающего образцы марсохода Perseverance. Воскресный полет стал 49-м для Ingenuity, а 50-й полет вероятно уже не за горами.

За 49 полетов на Марсе Ingenuity пробыл в воздухе в общей сложности 86,7 минут и преодолел 11224 метров. Одометр марсохода Perseverance, тем временем, показывает уже 17170 метров.

На территории кратера Езеро шириной 45 км в древности располагались озеро и дельта реки, что является основной причиной, по которой НАСА выбрало этот кратер для миссии Perseverance.