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25 минут назад

Вертолет Ingenuity летит быстрее и выше, чем когда-либо прежде, во время 49-го полета на Марсе

AstroNews

Вертолет НАСА Ingenuity летает на Марс уже почти два года, и он продолжает бить рекорды.

Вертолет Ingenuity установил новый рекорд скорости на Марсе
Фото: AstroNewsAstroNews

Во время последнего полета на Красной планете, который состоялся в воскресенье 2 апреля, Ingenuity летел быстрее и выше, чем когда-либо прежде.

Вертолет весом 1,8 килограмма развил максимальную скорость 23,3 км/ч и поднялся на максимальную высоту в 16 метров.

Маленький вертолет совершит еще четыре полета в течение следующих нескольких недель, справившись со своей основной миссией, целью которой было показать, что воздушная разведка с помощью энергии полета на Марсе возможна.

В данный момент вертолет Ingenuity продолжит свои полеты, выполняя свою миссию, в ходе которой он служит разведчиком для охотящегося за жизнью и собирающего образцы марсохода Perseverance. Воскресный полет стал 49-м для Ingenuity, а 50-й полет вероятно уже не за горами.

За 49 полетов на Марсе Ingenuity пробыл в воздухе в общей сложности 86,7 минут и преодолел 11224 метров. Одометр марсохода Perseverance, тем временем, показывает уже 17170 метров.

На территории кратера Езеро шириной 45 км в древности располагались озеро и дельта реки, что является основной причиной, по которой НАСА выбрало этот кратер для миссии Perseverance.

Марсоход собирает десятки образцов, которые будут возвращены на Землю в рамках совместной кампании НАСА и Европейского космического агентства, возможно, уже в 2033 году.

Наука и техника,NASA,Европейское космическое агентство,
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