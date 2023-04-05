Белорусский космонавт на МКС проверит действие самозалечивающегося материала

Белорусский космонавт во время нахождения на борту МКС проверит действие самозалечивающегося материала Роскосмоса в условиях невесомости, сообщил генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков.

Фото: Роскосмос Роскосмос

«Мы готовимся вместе с белорусами, чтобы материал проверить в космическом пространстве», – цитирует его ТАСС.

По словам Кошлакова, в настоящее время Центр Келдыша совместно с РКК «Энергия» прорабатывают следующий этап эксперимента.

«Хотим надувной отсек продемонстрировать», – уточнил он.

Три года назад Центр Келдыша разработал наноматериал для космических кораблей, который может восстановиться в случае повреждений.