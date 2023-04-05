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32 минуты назад

Белорусский космонавт на МКС проверит действие самозалечивающегося материала

Мир24

Белорусский космонавт во время нахождения на борту МКС проверит действие самозалечивающегося материала Роскосмоса в условиях невесомости, сообщил генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков.

Белорусский космонавт на МКС проверит действие самозалечивающегося материала
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Мы готовимся вместе с белорусами, чтобы материал проверить в космическом пространстве», – цитирует его ТАСС.

По словам Кошлакова, в настоящее время Центр Келдыша совместно с РКК «Энергия» прорабатывают следующий этап эксперимента.

«Хотим надувной отсек продемонстрировать», – уточнил он.

Три года назад Центр Келдыша разработал наноматериал для космических кораблей, который может восстановиться в случае повреждений.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что белорусский космонавт отправится на МКС в 2023 году. Договоренность об этом была достигнута с лидером Беларуси Александром Лукашенко. В январе медкомиссию прошли шесть претенденток на полет.

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