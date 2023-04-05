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22 минуты назад

Отказавшихся от обновления iPhone пользователей лишат App Store

Газета.Ru

Практически все фирменные сервисы Apple, за исключением облачного хранилища iCloud, перестанут работать на гаджетах с устаревшими операционными системами. Об этом сообщил инсайдер StellaFudge в Twitter.

Cервисы Apple перестанут работать на устаревших ОС
Фото: UnsplashUnsplash

«С начала мая доступ к сервисам Apple, за исключением iCloud, перестанет работать на устройствах под управлением: iOS 11-11.2.6, macOS 10.13-10.13.3, watchOS 4-4.2.3, tvOS 11-11.2.6. Скорее всего, вы получите уведомление с предложением обновиться», — написал источник.

Таким образом, сервисы перестанут работать на мобильных ОС для iPhone iOS 11 и ниже, операционных системах для компьютеров macOS 10.13 High Sierra и ниже.

На сайте поддержки Apple ранее появлялось упоминание, что «старые версии программного обеспечения больше не будут поддерживать службы Apple, такие как App Store, Siri и Maps», сообщает 9to5Mac. По версии журналистов, iMessage и FaceTime продолжат работать даже на таких гаджетах.

В прошлом инсайдер StellaFudge опубликовал ранние настоящие фотографии наушников AirPods Max, брелока AirTags и подробности о таких продуктах, как планшет M1 iPad Pro и линейке смартфонов iPhone 12.

Ранее сообщалось, что в 2024 году компания Apple выпустит iOS 17, достоинствами которой не смогут воспользоваться миллионы пользователей iPhone и iPad по всему миру из-за сокращения списка поддерживаемых устройств.

Наука и техника,Apple,
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