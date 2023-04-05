Обнаружены ближайшие к Земле черные дыры

Астрономы обнаружили две ближайшие к Земле черные дыры звездной массы — Gaia BH1 и Gaia BH2. Они расположены на расстоянии 1560 световых лет в направлении созвездия Змееносца и в 3800 световых годах в направлении созвездия Центавра соответственно. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Черные дыры были обнаружены в ходе наблюдения за движением их звезд-компаньонов с помощью космического аппарата ЕКА Gaia. Результаты измерения углового момента указывали на то, что они вращаются вокруг объектов, которые примерно в десять раз массивнее нашего Солнца. Вариант с системами двойных звезд был исключен, поскольку объекты не излучают никакого света.

Хотя считается, что черные дыры вообще не испускают света, при падении материала на горизонт событий выделяется энергия в виде радио- и рентгеновского излучения, что делает этот тип массивных компактных объектов легкими для обнаружения.