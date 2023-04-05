$79.36+1.4186.72+2.10
22 минуты назад

Обнаружены ближайшие к Земле черные дыры

Lenta.ru

Астрономы обнаружили две ближайшие к Земле черные дыры звездной массы — Gaia BH1 и Gaia BH2. Они расположены на расстоянии 1560 световых лет в направлении созвездия Змееносца и в 3800 световых годах в направлении созвездия Центавра соответственно. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Обнаружены ближайшие к Земле черные дыры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Черные дыры были обнаружены в ходе наблюдения за движением их звезд-компаньонов с помощью космического аппарата ЕКА Gaia. Результаты измерения углового момента указывали на то, что они вращаются вокруг объектов, которые примерно в десять раз массивнее нашего Солнца. Вариант с системами двойных звезд был исключен, поскольку объекты не излучают никакого света.

Хотя считается, что черные дыры вообще не испускают света, при падении материала на горизонт событий выделяется энергия в виде радио- и рентгеновского излучения, что делает этот тип массивных компактных объектов легкими для обнаружения.

Отсутствие такого излучения указывает на то, что черные дыры находятся намного дальше от своих звезд-компаньонов, чем другие известные объекты такого рода. Тот факт, что Gaia BH1 и Gaia BH2 также являются ближайшими к Земле известными черными дырами, предполагает, что многие другие подобные черные дыры в двойных системах с широкими орбитами все еще не обнаружены.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий