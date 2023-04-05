Пользователям Tinder найдут персонального консультанта по свиданиям

В приложении для знакомств Tinder начали тестировать новый вариант премиум-подписки Tinder Vault за $500 (около 40 тыс. руб. по текущему курсу) в месяц или $5 тыс. (397,5 тыс. руб.) в год. Об этом в интервью Fast Company рассказал директор по продуктам компании-разработчика Марк Ван Рисвик.

Отмечается, что за внушительную сумму пользователь получит «особый статус» и «приоритетную выдачу» своей анкеты в лентах других пользователей приложения. Также заявлено круглосуточное наличие персонального консультанта по знакомствам и свиданиям.

По словам Ван Рисвика, для обладателей Tinder Vault также предусмотрена привилегия «премиум-паспорт», которая предоставит доступ к «наиболее активным и влиятельным участникам» платформы.

По словам топ-менеджера, подписка и ее функции все еще находятся на ранней стадии разработки. Он даже допустил, что Tinder все еще может снизить цену на подписку к моменту ее запуска.

«Я всегда отношусь к новому функционалу таким образом: «Нам нужно это еще вчера». И, конечно же, в жизни все работает совсем не так. Пока что мы все еще находимся в режиме тестирования», — пояснил Ван Рисвик.

В настоящее время самая дорогая подписка на сервисе для знакомств Tinder Platinum стоит $30 (2,4 тыс. руб.) в месяц.