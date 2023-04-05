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20 минут назад

Хранившийся лондонском музее агат оказался яйцом динозавра

Никита Бородкин

Необычный сферический агат, который хранился в Музее естественной истории, оказался яйцом динозавра. Как сообщает NHM, его возраст составляет около 60 млн лет.

Хранившийся лондонском музее агат оказался яйцом динозавра
Фото: Nhm.ac.ukNhm.ac.uk

Округлый камень попал в музей в конце 1880-х годов из центральной Индии. Его почти идеальная форма привлекла внимание ученых, которые решили обследовать экспонат с помощью компьютерной томографии.

Выяснилось, что камень в действительности является яйцом титанозавра. По предположению ученых, примерно 60 млн лет назад оно попало в район извержения вулкана и оказалось покрыто лавой. В течение последующих веков из яичной скорлупы вымывались силикаты, а на их месте образовался агат.

«Этот экземпляр является отличным примером того, почему музейные коллекции так важны. Только сейчас мы признали, что у этого образца есть что-то особенное — агат заполнил эту сферическую структуру, которая оказалась яйцом динозавра», — пояснил куратор отдела минералогии музея Робин Хансен.

Образец нашел Чарльз Фрейзер, который жил в Индии между 1817 и 1843 годами. Таким образом, яйцо динозавра было найдено по меньшей мере за 80 лет до того, как ученые признали, что вымершие рептилии их откладывали.

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