Космонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на МКС

«У меня нет данных, говорящих о том, что на МКС могут возникнуть серьезные проблемы. Магнитная буря влияет на оборудование МКС так же, как и влияла бы на него на Земле. Магнитные бури происходят каждый год, вопрос в их интенсивности. Да, могут возникнуть проблемы со связью, но не сильнее тех, что возникают в подобных ситуациях на Земле», — сказал космонавт.