В Минцифры направлен законопроект о легализации работы блогеров

Законопроект о легализации деятельности российских блогеров в стране написан и передан в Минцифры, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии «Справедливая Россия», депутаты которой и разработали документ.

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Согласно тексту законопроекта, блогерам предлагается пройти добровольную регистрацию в качестве СМИ при условии, что их посещает от пяти тыс. уникальных пользователей в день.

По задумке авторов документа, на блогеров будут распространяться все правила противодействия распространению «противоправной информации». В результате регистрации по законопроекту любое сообщение в блоге перестанет считаться мнением.

Для реализации инициативы предлагается внести поправки в ст. 8 закона «О СМИ». В настоящее время в качестве сетевого издания может быть зарегистрирован только сайт, а новую редакцию предлагается дополнить указанием страницы сайта с общедоступной информацией с аудиторией выше пяти тыс. человек.

В партии посетовали на то, что блогеры размещают рекламу, но не платят с нее налогов, так как таких услуг не предусмотрено в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Авторы документа предлагают его дополнить, включив туда и блогеров.