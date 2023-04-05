$79.36+1.4186.72+2.10
13 минут назад

Блогерам в России предложат легализоваться

Газета.Ru

Законопроект о легализации деятельности российских блогеров в стране написан и передан в Минцифры, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии «Справедливая Россия», депутаты которой и разработали документ.

В Минцифры направлен законопроект о легализации работы блогеров
Фото: Газета.ruГазета.ru

Согласно тексту законопроекта, блогерам предлагается пройти добровольную регистрацию в качестве СМИ при условии, что их посещает от пяти тыс. уникальных пользователей в день.

По задумке авторов документа, на блогеров будут распространяться все правила противодействия распространению «противоправной информации». В результате регистрации по законопроекту любое сообщение в блоге перестанет считаться мнением.

Для реализации инициативы предлагается внести поправки в ст. 8 закона «О СМИ». В настоящее время в качестве сетевого издания может быть зарегистрирован только сайт, а новую редакцию предлагается дополнить указанием страницы сайта с общедоступной информацией с аудиторией выше пяти тыс. человек.

В партии посетовали на то, что блогеры размещают рекламу, но не платят с нее налогов, так как таких услуг не предусмотрено в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Авторы документа предлагают его дополнить, включив туда и блогеров.

Ранее сообщалось, что российские подписчики блогеров-миллионников стали жертвами мошенников, рекламирующих фейковый магазин Apple со «специальными» ценами.

Наука и техника,Справедливая Россия,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий