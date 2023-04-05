Дисплей Samsung Galaxy Watch6 Classic будет на 10% больше

По словам Ice Universe, для предстоящей серии Watch6 компания не только возвращает вращающуюся рамку, но и работает над добавлением большего дисплея. По словам источника утечки, Samsung Galaxy Watch6 Classic будет иметь дисплей с диагональю 1,47 дюйма и более высокое разрешение, чтобы учесть дополнительные 0,07 дюйма. Расчет показывает, что площадь поверхности нового дисплея будет на 10% больше. Что касается разрешения, то оно должно достигать 470×470, чтобы сохранить ту же плотность пикселей.