$79.36+1.4186.72+2.10

Дисплей Samsung Galaxy Watch6 Classic будет на 10% больше

Текущие модели Samsung Galaxy Watch5 (44 мм) и Watch5 Pro (46 мм) имеют 1,4-дюймовые дисплеи с разрешением 450×450 и плотностью пикселей 321 ppi.

Дисплей Samsung Galaxy Watch6 Classic будет на 10% больше
© Itzine.ru

По словам Ice Universe, для предстоящей серии Watch6 компания не только возвращает вращающуюся рамку, но и работает над добавлением большего дисплея. По словам источника утечки, Samsung Galaxy Watch6 Classic будет иметь дисплей с диагональю 1,47 дюйма и более высокое разрешение, чтобы учесть дополнительные 0,07 дюйма. Расчет показывает, что площадь поверхности нового дисплея будет на 10% больше. Что касается разрешения, то оно должно достигать 470×470, чтобы сохранить ту же плотность пикселей.

Itzine.ru

44-мм Watch6 и 46-мм Watch6 Classic получат аккумулятор емкостью 425 мАч. Для сравнения, текущая 44-мм модель Watch5 имеет аккумулятор емкостью 410 мАч, а 46-мм Pro отличается аккумулятором емкостью 590 мАч.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий