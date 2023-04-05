Опровергнута польза небольших доз алкоголя для здоровья

Ученые из Университета Виктории в Канаде опровергли пользу небольших доз алкоголя для здоровья. Выводы работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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Ранее считалось, что низкое или умеренное употребление алкоголя (например, пару бокалов вина в неделю) способно снизить риск преждевременной смерти и оказать благотворное влияние на здоровье. Однако в новом обзоре, включающем в себя 107 исследований со всего мира, показывается, что при корректировке неучтенных данных польза от умеренного приема спиртного значительно уменьшается, а в некоторых случаях и вовсе исчезает.

В общей сумме в метаисследовании рассматривались медицинские карты и опросы около пяти миллионов человек. Зачастую результаты были искажены из-за неправильных выводов. Бывших пьющих людей многие специалисты относили к той же группе, что воздерживалась от алкоголя на протяжении всей жизни. То есть к последним приравнивают бывших алкоголиков, которые сократили потребление или вовсе от него отказались из-за уже возникших проблем со здоровьем. Новые данные показывают, что у бывших алкозависимых на самом деле риск смерти повышался на 22 процента по сравнению с теми, кто никогда не пил.

Общие выводы были такими: что ни у тех, кто пьет время от времени (менее 1,3 грамма алкоголя, или один напиток каждые две недели), ни у тех, кто пьет мало (до 24 граммов в день, или почти два напитка), не было существенной разницы в риске ранней смерти.