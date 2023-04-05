Apple выпустит срочное обновление iOS 16.4.1

Apple выпустит обновление iOS 16 для исправления проблем с приложением «Погода». Речь идёт о срочном обновлении (хотфиксе) операционной системы, сообщили источники издания MacRumors. По их данным, производитель представит iOS 16.4.1 для решения проблем, которые проявились после релиза iOS 16.4 неделей ранее. После этого многие пользователи стали жаловаться на баги встроенного погодного приложения Apple.

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Апдейт iOS 16 станет промежуточным звеном перед выпуском следующей операционной системы для мобильных устройств — iOS 16.5. Помимо устранения неполадок в «Погоде», на которые жалуются пользователи по всему миру, хотфикс исправит ошибку, из-за которой некоторым владельцам айфонов приходится вводить пароль от Wi-Fi каждый раз при подключении к одной и той же точке доступа.

Ожидается, что iOS 16.4.1 выйдет либо до конца текущей недели, либо в начале следующей.

После этого Apple продолжит доработку iOS 16.5. В этой ОС должно появиться несколько дополнительных опций. Например, возможность запуска записи экрана при помощи голосового помощника Siri. Новую операционную систему представят в мае 2023 года.