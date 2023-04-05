$79.36+1.4186.72+2.10
38 минут назад

Apple выпустит обновление iOS 16 для исправления проблем с приложением «Погода»

Секрет Фирмы

Apple выпустит обновление iOS 16 для исправления проблем с приложением «Погода». Речь идёт о срочном обновлении (хотфиксе) операционной системы, сообщили источники издания MacRumors. По их данным, производитель представит iOS 16.4.1 для решения проблем, которые проявились после релиза iOS 16.4 неделей ранее. После этого многие пользователи стали жаловаться на баги встроенного погодного приложения Apple.

Apple выпустит срочное обновление iOS 16.4.1
Фото: UnsplashUnsplash

Апдейт iOS 16 станет промежуточным звеном перед выпуском следующей операционной системы для мобильных устройств — iOS 16.5. Помимо устранения неполадок в «Погоде», на которые жалуются пользователи по всему миру, хотфикс исправит ошибку, из-за которой некоторым владельцам айфонов приходится вводить пароль от Wi-Fi каждый раз при подключении к одной и той же точке доступа.

Ожидается, что iOS 16.4.1 выйдет либо до конца текущей недели, либо в начале следующей.

После этого Apple продолжит доработку iOS 16.5. В этой ОС должно появиться несколько дополнительных опций. Например, возможность запуска записи экрана при помощи голосового помощника Siri. Новую операционную систему представят в мае 2023 года.

Ранее стало известно, что владельцам айфонов разрешат скачивать приложения из сторонних магазинов, а не только из App Store. Но функция, по данным Bloomberg, будет доступна только с выходом iOS 17.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий