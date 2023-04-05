Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на ₽1,9 млрд

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года "физически уничтожил" свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж. В основном это запчасти, однако уничтожению подлежит и другое имущество, в том числе само IT-оборудование, говорится в бухгалтерской отчетности одного из юрлиц Cisco в РФ - Cisco Systems.

Решение об утилизации приняли еще в августе 2022 года из-за, помимо прекращения продаж, приостановки действия лицензий и услуг Cisco в России, а также из-за невозможности реэкспорта. Впоследствии утилизации подвергнут IT-оборудование и демо-образцы.

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"[Материально-производственные] запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов - 1,864 млрд рублей", - указывается в документах.

Такой резерв под обесценение запасов не создавался ни в конце 2021-го, ни 2020-го годов.

Под материально-производственными запасами понимаются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования, приобретаемые по договору с нидерландской структурой - Cisco Systems International B.V. Кроме того, уже уничтожили основные средства российского подразделения на 1 млн рублей, включающие транспортные средства, офисную мебель и технику, а также демонстрационное оборудование.

Как уточняется в бухгалтерской отчетности, Cisco Systems за июль - август 2022 года расторгла большинство трудовых договоров со своими сотрудниками по соглашению сторон. Общая сумма выплат работникам, а также оплат обязательных взносов во внебюджетные фонды составила порядка 190,6 млн рублей, следует из материалов. Численность персонала компании в конце 2022 года составила пять человек против 60 на конец 2021 года.

Cisco Systems в России ранее занималась обслуживанием оборудования. В то же время у Cisco есть и второе юрлицо в РФ - "Сиско солюшенз", через которое осуществлялась дистрибьюция оборудования - электронного и телекоммуникационного. Данных о судьбе имущества этой организации нет.

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