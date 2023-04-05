Российские физики удаленно подключились к квантовому компьютеру

Физики из Российского квантового центра и ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН удаленно подключились к квантовому компьютеру. Ученым удалось запустить на машине ключевые квантовые алгоритмы в режиме реального времени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского квантового центра.

Отмечается, что физики смогли в удаленном режиме запустить на процессоре алгоритм Гровера, который используется для поиска значения по неупорядоченной базе данных, а также алгоритм Бернштейна-Вазирани. Он применяется при решении задачи по нахождению n-битного числа.

По результатам разработки вычислителя удалось повысить точность однокубитных операций до 90%, двухкубитных – до 80%.

Сейчас команда работает над тем, что проводит тестирование вариационных квантовых алгоритмов. Они представляют большой интерес для прототипирования прикладных задач из области химии, оптимизации и машинного обучения, сказали в пресс-службе.