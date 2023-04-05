YouTube удалил песню про кошек с синтезированным голосом Эминема

Популярный англоязычный видеоблогер Grandayy сообщил об удалении своего ролика, в котором он синтезировал голос Эминема ради песни про любви к кошкам, написанной с помощью ChatGPT.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Блогер попросил нейросеть написать композицию по запросу «песня Эминема про кошек», а потом наложил ненастоящий голос рэпера и выложил это на YouTube.

Ролик быстро набрал популярность — однако студия Universal Music, которой принадлежат права на песни исполнителя, подала жалобу. В результате YouTube не просто удалил ролик, а ещё и дал ютуберу «страйк» (при получении трёх таких канал безвозвратно удаляется).

Видео доступно на YouTube-канале abdollah khoshnood. Права на видео принадлежат Universal Music.