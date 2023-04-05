Новое вредоносное ПО OpcJacker распространяется под видом VPN

В сети под видом VPN-сервиса распространяется новое вредоносное ПО OpcJacker, которое при установке перехватывает и отправляет злоумышленникам данные из браузера и других программ жертвы. Об этом в своем новом отчете сообщила специализирующаяся на информационной безопасности компания Trend Micro.

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Впервые инфостилер OpcJacker был замечен во второй половине 2022 года. Основной функцией вредоноса является кража данных. Для этого он может делать скриншоты, перехватывать данные из браузеров, снимать информацию о нажатиях на клавиши и не только.

Одна из последних кампаний по распространению OpcJacker была зафиксирована в феврале 2023 года и была направлена на жителей Ирана. Вирус распространялся под видом клиента неназванного VPN-сервиса. Обычно ссылка на него публиковалась на сайтах, связанных с криптовалютой.