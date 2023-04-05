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11 минут назад

Байден заявил о возможной опасности ИИ в области экономики и безопасности

Газета.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден заявил о необходимости учитывать риски для экономики и безопасности при развитии искусственного интеллекта.

Байден заявил о возможной опасности ИИ в области экономики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Технологические компании обязаны удостовериться, что их продукция безопасна, до того, как предлагать ее», — приводит ФАН слова американского лидера.

Байден отметил, что ИИ несет достаточно большую пользу в различных сферах, в том числе в медицине и экологии, но исключать и возможные опасности нельзя.

Глава американского государства считает, что риски в области национальной безопасности и экономики, которые может представлять искусственный интеллект следует изучить.

Наука и техника,Джозеф Байден,
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