Байден заявил о возможной опасности ИИ в области экономики

Президент США Джо Байден заявил о необходимости учитывать риски для экономики и безопасности при развитии искусственного интеллекта.

«Технологические компании обязаны удостовериться, что их продукция безопасна, до того, как предлагать ее», — приводит ФАН слова американского лидера.

Байден отметил, что ИИ несет достаточно большую пользу в различных сферах, в том числе в медицине и экологии, но исключать и возможные опасности нельзя.