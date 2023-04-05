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12 минут назад

В Европе сократилась численность 60% видов лесных насекомых

Газета.Ruиещё 1

Численность насекомых 60% видов в европейских лесах значительно сократилась. Об этом сообщает ТАСС.

В Европе сократилась численность 60% видов лесных насекомых
Фото: Газета.ruГазета.ru

Насекомые — одна из самых разнообразных групп животных, при этом они оказывают множество экосферных услуг, очищают территории от падали и больных деревьев, служат кормом для млекопитающих и рыб, а также участвуют в опылении растений. Многим насекомым угрожает опасность, связанная с разрушением среды обитания и глобальным потеплением. Так, лишь за последние 6 лет численность европейских диких пчел сократилась на 1/3.

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Теперь Михаэль Штааб из Технологического университета Дрездена и его коллеги решили выяснить, в каком состоянии находятся популяции насекомых европейских лесов. Анализ был выполнен на основе наблюдения за немецкими лесами в 140 разбросанных по всей стране точках. В общей сложности исследователям удалось проследить за изменениями в численности свыше 1,8 тыс. видов лесных насекомых, в том числе около трех сотен видов травоядных членистоногих, а также около полутысячи видов грибоядных, всеядных и плотоядных беспозвоночных. В дополнение к этому ученые изучили, как менялась площадь лесов, видовое разнообразие деревьев и других растений, объем биомассы и сухостоя, а также другие параметры.

Анализ показал, что численность лесных насекомых в последнее десятилетие быстро сокращается. Эти негативные перемены затронули популяции свыше 60% изученных видов членистоногих, причем больше всего пострадали грибоядные и плотоядные виды насекомых.

Самые масштабные сокращения в размерах популяции были характерны для тех насекомых, которые отличаются крупными размерами или встречаются в большинстве изученных европейских лесов. Особенно сильно численность насекомых упала в тех лесах, в которых высока доля хвойных пород деревьев, в том числе различных видов сосны и ели.

У авторов работы нет однозначного ответа, с чем именно связана выявленная тенденция, но вероятнее всего за подобное сокращение численности ответственны люди и их хозяйственная деятельность. Эта гипотеза подтверждается тем фактом, что в природоохранных зонах сокращение численности видов ощущается гораздо слабее.

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