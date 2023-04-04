На синхротроне "СКИФ" увеличили энергию электронов в 30 раз

Энергию пучка электронов установки «СКИФ» удалось увеличить в 30 раз. Об этом сообщает пресс-служба Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ) СО РАН.

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Ускоритель «СКИФ» расположен в Новосибирске и предназначен для экспериментов в области фундаментальной физики. Он способен производить предельно яркие и интенсивные пучки рентгеновского излучения, которые необходимы в химических, физических и биологических исследованиях. В данный момент строительство комплекса находится на завершающей фазе, полноценный запуск ожидается в 2024 году.

Теперь электроны в пучке в линейной части этого ускорителя разогнали до энергии 30 МэВ. Для сравнения, при первых пусках их энергия не превышала 1 МэВ. «Скорость» электронов выражается через энергию, поскольку при приближении к скорости света при дальнейшем разгоне меняется в первую очередь масса частицы, а не ее реальная скорость движения.

Согласно проекту, в 2024 году линейный ускоритель в составе всего комплекса выйдет на параметры в 200 МэВ. Полученные результаты позволяют говорить о том, что эти параметры будут достигнуты.

Линейный ускоритель (линак) — одна из основных частей ускорительного комплекса «СКИФ». В нем формируется пучок электронов, который поступает сначала в бустер-синхротрон для дальнейшего ускорения, а потом в накопитель-источник синхротронного излучения.