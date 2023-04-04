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56 минут назад

Специалист по кибербезопасности оценил опасность ИИ

Елена Прошина

Специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов заявил, что опасения по поводу потенциального «восстания машин» являются беспочвенными, однако развитие искусственного интеллекта всё равно несёт в себе угрозу повсеместного распространения фейковой информации. Об этом сообщает «Лента.ру».

Специалист по кибербезопасности оценил опасность ИИ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Ульянова, нейросети учатся создавать всё более правдоподобный и качественный контент, что может привести к всплеску распространения фейковой информации. Как считает эксперт, со временем будет всё сложнее понять, что было сделано человеком, а что сгенерировала машина. Кроме того, новости от нейросетей будут хорошо распространяться поисковиками.

При этом риска полноценного восстания искусственного интеллекта Ульянов не видит. По мнению эксперта, у машин пока нет «полномочий и возможностей» для совершения деструктивных действий.

Отметим, что опасения эксперта уже частично оправдались – 23 марта чат-боты Google и Microsoft стали плодить фейки, приняв за реальный инфоповод шуточный комментарий.

Наука и техника,Владимир Ульянов,Google,Microsoft,Мнения,
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