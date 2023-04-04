Специалист по кибербезопасности оценил опасность ИИ

Специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов заявил, что опасения по поводу потенциального «восстания машин» являются беспочвенными, однако развитие искусственного интеллекта всё равно несёт в себе угрозу повсеместного распространения фейковой информации. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Ульянова, нейросети учатся создавать всё более правдоподобный и качественный контент, что может привести к всплеску распространения фейковой информации. Как считает эксперт, со временем будет всё сложнее понять, что было сделано человеком, а что сгенерировала машина. Кроме того, новости от нейросетей будут хорошо распространяться поисковиками.

При этом риска полноценного восстания искусственного интеллекта Ульянов не видит. По мнению эксперта, у машин пока нет «полномочий и возможностей» для совершения деструктивных действий.