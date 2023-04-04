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14 минут назад

Samsung потеряла данные из-за ChatGPT

Lenta.ru

Чат-бот ChatGPT стал причиной утечки корпоративных данных Samsung. Об этом сообщает корейское издание Economist.

Samsung потеряла данные из-за ChatGPT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источники в компании рассказали, что сотрудники IT-гиганта стали применять чат-бота в своей работе три недели назад. В результате того, что специалисты корпорации неправильно использовали ChatGPT, конфиденциальные данные Samsung оказались в свободном доступе.

В материале говорится, что в первом случае инженер ввел в строку чат-бота с искусственным интеллектом исходный код, касающийся полупроводникового оборудования. Во втором случае другой специалист также поделился секретным исходном кодом с ChatGPT, чтобы упростить его проверку — данные были потеряны.

Третья утечка произошла, когда сотрудник Samsung попытался создать протокол встречи. По словам журналистов, во всех случаях скрытая информация стала частью базы знаний искусственного интеллекта.

В Германии  при необходимости могут заблокировать ChatGPT

Samsung приняла меры, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации. Компания предупредила сотрудников, чтобы те не делились с чат-ботом конфиденциальной информацией и данными, которые могут навредить корпорации.

В начале апреля блогер под ником Enderman рассказал, что ему удалось научить чат-бот ChatGPT создавать лицензионные ключи для активации Windows. В результате автору удалось взломать ОС Windows 95.

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