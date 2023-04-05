В молекулярном облаке Персея обнаружены "предвестники жизни"

Команда ученых из Института астрофизики Канарских островов (IAC) и Политехнического университета Картахены обнаружила в молекулярном облаке Персея наличие так называемых пребиотических молекул, считающихся "предвестниками жизни".

Фото: Gabriel Perez Diaz (IAC) Gabriel Perez Diaz (IAC)

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а краткий отчет о нем можно найти на ресурсе Phys.org. Ученые сосредоточили фокус своих наблюдений на области звездообразования IC348 молекулярного облака Персея. Это молодое, по космическим меркам, звездное скопление, возраст которого оценивается всего в 2-3 миллиона лет.

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В этой области ученые обнаружили присутствие большого количества разнообразных пребиотических молекул. Некоторые из них считаются важными строительными кирпичиками для создания более сложных молекул, таких как аминокислоты. Последние же, как считается, сформировали генетический код древних микроорганизмов и привели к процветанию жизни на Земле.

В рамках нового исследования астрономы обнаружили во внутренней части указанной области молекулярный водород, воду, двуокись углерода и аммиак, а также несколько углеродсодержащих молекул, которые могут играть важную роль в производстве более сложных углеводородов и пребиотических молекул. Полученные данные также указывают на присутствие в наблюдаемой области более сложных молекул. Все это говорит о том, что область IC 348 очень богата и разнообразна по своему молекулярному составу.

"Новшество заключается в том, что мы видим молекулы в диффузном газе, из которого формируются звезды и протопланетные диски, - отмечает соавтор исследования Сьюзан Иглесиас-Грот из Института астрофизики Канарских островов. - Присутствие пребиотических молекул в межзвездных местах так близко к этому звездному скоплению предполагает возможность того, что на молодых планетах происходят процессы аккреции, которые могут способствовать образованию сложных органических молекул".

"Эти ключевые молекулы могли быть доставлены на зарождающиеся планеты в протопланетных дисках и, таким образом, могли бы помочь проложить там путь к молекулам, необходимым для зарождения жизни", - добавляет соавтор работы Мартина Марина-Добринчич.