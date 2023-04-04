Жизнь и смерть Virgin Orbit: чем известна космическая фирма Ричарда Брэнсона

Компания Virgin Orbit объявила о приостановке деятельности «в обозримом будущем». По словам СЕО космического агентства Дэна Харта, организация не смогла привлечь достаточный объем финансирования, что приведет к массовому сокращению персонала. Рассказываем, чем известна Virgin Orbit.

Фото: Virgin Orbit Virgin Orbit

Virgin Orbit — американская частная фирма, специализирующаяся на запуске небольших спутников. Она была создана в 2017-м, отделившись от Virgin Galactic — подразделения британского конгломерата Virgin Group, которое работает в сфере космического туризма.

Видео дня

Virgin Orbit смогла найти собственную нишу на активно развивающемся рынке благодаря уникальной системе запуска космических аппаратов с воздуха. Одноразовая ракета-носитель LauncherOne выводится на высоту при помощи модифицированного пассажирского самолета Boeing 747-400 под названием Cosmic Girl. После этого ракета отцепляется от транспорта и использует собственные двигатели, чтобы выйти на нужную орбиту. По словам самой Virgin Orbit, подобный метод мобильного запуска позволяет готовить миссии быстрее, чем традиционные космодромы.

По состоянию на январь 2023-го, Virgin Orbit провела шесть запусков на территории США и Великобритании. До новостей о приостановке деятельности компания также собиралась провести операции в Японии и Бразилии. Из шести запусков два закончились провалом, включая первый, 25 мая 2020 года. Virgin Orbit хотела продемонстрировать возможности ракеты LauncherOne, однако после успешного отцепления над Тихим океаном и зажигания первой ступени, ракета столкнулась с непредвиденной аномалией. Инженеры считают, что проблема была в сломанной топливной магистрали.

17 января 2021 года LauncherOne вывел на орбиту 10 кубсатов в рамках программы NASA Launch Services. 30 июня того же года ракета доставила еще семь спутников на низкую околоземную орбиту: четыре из них принадлежали минобороны США, два — польской компании SatRevolution, и последний — Королевским военно-воздушным силам Нидерландов. В 2022 году Virgin Orbit провела два аналогичных запуска, однако последний, состоявшийся 9 января 2023 года, также закончился неудачей. Первый полет, запущенный на британской территории, был совершен по заказу минобороны Великобритании и аэрокосмической фирмы Space Forge, однако компанию вновь подвела ракета LauncherOne. На высоте 180 километров работа второй ступени двигателя закончилась раньше времени, что привело к аварии.