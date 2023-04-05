Билл Гейтс выступил против запрета на обучение ИИ

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выступил против введения моратория на обучение систем искусственного интеллекта (ИИ) мощнее представленной ранее ChatGPT-4. Свое мнение он озвучил в интервью агентству Reuters.

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«Я не думаю, что просьба к одной определенной группе приостановить разработку систем решает стоящие вызовы», — высказался Гейтс.

По его мнению, ИИ очевидно имеет огромные преимущества, важно лишь определить области риска.

Глава Microsoft также отметил, что не понимает, к кому направлено обращение ряда крупных ученых о запрете на обучение систем ИИ. Кроме того, бизнесмен выразил сомнения в том, что к приостановке исследований присоединятся все страны мира.

Ранее Италия первой в мире ограничила использование ChatGPT из-за нарушения закона о данных. В стране обратили внимание на отсутствие правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение личной информации пользователей для обучения алгоритмов, которые лежат в основе работы платформы.