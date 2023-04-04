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24 минуты назад

В «Титановой долине» построили ангар для испытания самолетов

Алиса Селезнёва

Строительство ангара для наземного испытания авиатехники завершено в «Титановой долине» в Свердловской области. Там планируется проводить испытания самолетов ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога», пишет ТАСС.

В «Титановой долине» построили ангар для испытания самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам гендиректора «Титановой долины» Андрея Антипова, площадь ангара составляет 1,9 тыс. кв. м. и он должен одним из ключевых элементов авиастроительного комплекса Уральского завода гражданской авиации.

«В нем будет осуществляться сервисное обслуживание и наземная технологическая отработка новой авиатехники. В настоящий момент мы завершили все строительные работы и готовим документы для передачи объекта в аренду нашему резиденту», — пояснил Антипов.

В департаменте информационной политики региона уточнили, что всего комплекс будет состоять из четырех объектов. Два из них — ангар для испытания авиатехники и здание инженерно-технических служб уже потроены.

Также в 2023 году планируется построить универсальный производственный корпус, а в 2024 году — многофункциональный производственный корпус площадью более 10 тыс. кв. м.

«Новая производственная площадка создается с привлечением из федерального бюджета 1 млрд рублей в виде инфраструктурного кредита», — пояснили в департаменте.

Ожидается, что на новых мощностях разместится производство самолетов ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога».

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ страны ЕС утвердили ряд пакетов антироссийских санкций, запретив, в том числе и продажу, передачу, поставки или экспорт самолетов и любых компонентов в Россию. В марте 2022 года президент РФ подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации.

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