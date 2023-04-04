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NYT: власти США заключили тайный контракт с разработчиком шпионского ПО Pegasus

Правительство Соединенных Штатов заключило тайный контракт с израильской компанией NSO Group, которая разработала шпионское программное обеспечение (ПО) Pegasus. Об этом пишет издание The New York Times.

США заключили тайный контракт с разработчиком шпионского ПО Pegasus
© Газета.ru

Отмечается, что сделку заключили между компанией, представлявшей американские власти и филиалом NSO Group в США. Согласно контракту, Вашингтон может использовать программное обеспечения Landmark, которое позволяет определять нахождение телефона в любой точке мира без ведома владельца.

Журналисты отметили, что договор был заключен через пять дней после того, как администрация президента США Джо Байдена заявила о намерении принять меры против NSO Group, объявив организацию «угрозой национальной безопасности».

31 октября прошлого года газета The Times, ссылаясь на экс-главу службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Алекса Янгера, писала, что телефон экс-премьера могли взломать с помощью израильской шпионской программы Pegasus.

8 ноября докладчик Европарламента, евродепутат София Ин'т Велд заявила, что страны Евросоюза злоупотребляют использованием шпионского программного обеспечения (ПО), что создает «прямую угрозу европейской демократии».

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