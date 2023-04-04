Индейцы одомашнили лошадей в XVI веке

Международная группа ученых исследовала археологические находки, ДНК и устные традиции коренных народов Америки, чтобы воссоздать самую подробную историю распространения лошадей в Северной Америке. Оказалось, что индейцы американского Запада использовали лошадей намного раньше, чем предполагают европейские источники — еще в XVI веке. Ранее историки полагали, что впервые коренные американцы одомашнили лошадей только в конце XVII века. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Фото: Inscience.news Inscience.news

Образ лошади имеет огромное значение в культуре североамериканских индейцев. Однако одомашненных лошадей в хозяйстве индейцев не было до прибытия европейцев и завоевания ими Америки. Большинство современных источников предполагает, что общины коренных американцев начали заботиться о лошадях только после восстания пуэбло 1680 года. Люди пуэбло свергли испанское правление и завладели европейским домашним скотом. Однако эта теория вызывала подозрения с самого начала своего существования. Согласно преданиям индейцев команчи, коренные народы начали заботиться о лошадях гораздо раньше.

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Чтобы пролить свет на эти исторические события, ученые проанализировали многочисленные останки лошадей и культурно-археологические свидетельства на западе США. К исследовательской команде присоединились несколько групп коренных американцев, включая народы лакота, команчи и пауни.

В своей работе исследователи скомбинировали методы археозоологии, радиоуглеродного датирования и секвенирования ДНК. Например, с помощью методов археозоологии ученые смогли проанализировать останки животных — состояние костей (деформиции и трещины), места и особенности захоронений животных. Эти детали многое говорят о жизни животного в то время и о его взаимоотношениях с человеком, например о роли в хозяйстве. Радиоуглеродный анализ ученые использовали, чтобы определить возраст органических останков. Для этого они измеряли в органическом материале радиоактивного изотопа углерода.

Авторы досконально изучили около двух десятков наборов костных останков животных, найденных на территории от Нью-Мексико до Канзаса и Айдахо. При помощи археологических данных и радиоуглеродного анализа ученым удалось доказать, что коренные народы выращивали, кормили, ухаживали и ездили на лошадях со времен второй половины XVI века, задолго до восстания пуэбло в 1680 году.

Затем генетики извлекла ДНК, сохранившуюся в древних останках животных. Анализ показал, что большинство лошадей коренных народов имели иберийское происхождение и не имели прямого отношения к тем лошадям, которые населяли Америку в позднем плейстоцене (около 12 тысяч лет назад). Однако в XVIII и XIX веках более распространенными стали лошади британского происхождения.

В будущем научная команда намерена продолжить работу над исследованием истории распространения лошадей в Америке. Кроме того, это исследование позволило западным ученым установить контакт с исследователями из числа коренных народов.