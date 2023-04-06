iPhone X и iPhone 14 сравнили по скорости работы

На YouTube-канале Tech Reason эксперт узнал, насколько большой прогресс в скорости у iPhone 14 по сравнению с iPhone X.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

iPhone X работает на базе A11 и имеет 3 ГБ оперативной памяти. iPhone 14 оснащён процессором А15 и 4 ГБ ОЗУ. Но намного ли быстрее стал iPhone за 4 года?

Естественно, запустился быстрее из двух устройств iPhone 14. Разница между ним и X составила 2-3 секунды.

Набиратель номера быстрее открылся на 14-й версии. Но настройки - практически одновременно. Немного быстрее оказался iPhone 14 при загрузке Amazon, но сами товары в каталогах почему-то быстрее открылись на iPhone X.

Что касается игр, то Candy Crush открылась на 2 секунды быстрее на iPhone 14. Примерно то же самое было в Pin Out, Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG и пр. Но в них разница в скорости уже составляла 4-6 секунд.

Веб-страницы открываются на смартфонах с разницей только в полсекунды.

Вывод