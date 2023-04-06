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1 час назад

Разница в четыре года: iPhone X и iPhone 14 сравнили по скорости работы

Ferra.ruиещё 1

На YouTube-канале Tech Reason эксперт узнал, насколько большой прогресс в скорости у iPhone 14 по сравнению с iPhone X.

iPhone X и iPhone 14 сравнили по скорости работы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

iPhone X работает на базе A11 и имеет 3 ГБ оперативной памяти. iPhone 14 оснащён процессором А15 и 4 ГБ ОЗУ. Но намного ли быстрее стал iPhone за 4 года?

Естественно, запустился быстрее из двух устройств iPhone 14. Разница между ним и X составила 2-3 секунды.

Набиратель номера быстрее открылся на 14-й версии. Но настройки - практически одновременно. Немного быстрее оказался iPhone 14 при загрузке Amazon, но сами товары в каталогах почему-то быстрее открылись на iPhone X.

Что касается игр, то Candy Crush открылась на 2 секунды быстрее на iPhone 14. Примерно то же самое было в Pin Out, Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG и пр. Но в них разница в скорости уже составляла 4-6 секунд.

Веб-страницы открываются на смартфонах с разницей только в полсекунды.

Вывод

В системных приложениях iPhone X и iPhone 14 работают с примерно одинаковой скоростью. А вот в играх видна уже значительная разница с преимуществом iPhone 14: он максимум на пять-шесть секунд быстрее предшественника.

Наука и техника,Amazon,
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