Китайцы начали продавать подделки на Android под видом iPhone 14 Pro Max

Китайский пользователь соцсетей поделился историей покупки фейкового iPhone 14 Pro Max под управлением Android. Об этом сообщает портал MyDrivers.

По словам жителя Уханя, он нашел объявление о продаже бывшего в употреблении смартфона iPhone 14 Pro Max на одном из местных сайтов электроники всего за 1,9 тыс. юаней (около 21,4 тыс. руб.). Не став думать о причинах низкой стоимости, он приобрел устройство и ждал доставку.

Однако, когда он получил посылку и открыл коробку, понял, что стал жертвой мошенников — вместо флагманского iPhone 14 Pro Max он увидел подделку с толстыми рамками вокруг экрана. К тому же смартфон работал на операционной системе Android, что стало очевидно уже после его включения.