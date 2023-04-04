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1 час назад

Китайцы начали продавать подделки на Android под видом iPhone 14 Pro Max

Газета.Ruиещё 1

Китайский пользователь соцсетей поделился историей покупки фейкового iPhone 14 Pro Max под управлением Android. Об этом сообщает портал MyDrivers.

По словам жителя Уханя, он нашел объявление о продаже бывшего в употреблении смартфона iPhone 14 Pro Max на одном из местных сайтов электроники всего за 1,9 тыс. юаней (около 21,4 тыс. руб.). Не став думать о причинах низкой стоимости, он приобрел устройство и ждал доставку.

Однако, когда он получил посылку и открыл коробку, понял, что стал жертвой мошенников — вместо флагманского iPhone 14 Pro Max он увидел подделку с толстыми рамками вокруг экрана. К тому же смартфон работал на операционной системе Android, что стало очевидно уже после его включения.

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Вскоре аккаунт продавца на площадке был заблокирован, в результате чего пожелавший сэкономить китаец не смог вернуть фейковый смартфон.

Наука и техника,Видео,Apple,
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