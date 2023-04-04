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54 минуты назад

Глава Apple Тим Кук признал свою ошибку

Lenta.ru

Руководитель американской компании Apple Тим Кук заявил, что ошибался относительно технологии дополненной реальности. Об этом сообщает издание GQ.

Глава Apple признал свою ошибку относительно AR-технологий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В интервью для медиа Кук признался, что ранее пренебрежительно относился к AR-технологиям и гарнитурам дополненной реальности, но теперь понимает, что ошибался.

«Мое мышление всегда развивается. Стив Джобс научил меня: никогда не стоит "выходить замуж" за вчерашние убеждения», — заметил глава Apple.

По словам Кука, если ситуация меняется, то нужно признать свои ошибки, нежели «продолжать сидеть на корточках и объяснять, что вы были правы». Журналисты GQ вспомнили, что после анонса Google Glass предприниматель допускал в сторону устройства скептические комментарии.

Собеседник Тима Кука спросил главу Apple о том, стоит ли слушать скептиков, которые критикуют компанию о решении выпустить свою гарнитуру альтернативной реальности в будущем. Предприниматель не стал подтверждать планы корпорации на устройство, но отметил, что у создателей новых продуктов и новаторов всегда есть критики.

В конце марта инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple отложила производство своей гарнитуры альтернативной реальности. Причиной срыва начала производства специалист назвал негативные прогнозы в компании относительно того, как потребители встретят новое устройство.

Наука и техника,Стив Джобс,Тим Кук,Google,Apple,
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